Questo contenuto è stato pubblicato il 28 luglio 2018 9.23 28 luglio 2018 - 09:23

Manifestanti si sono riuniti ieri a Parigi per denunciare "le violenze della polizia" e l'"insolenza" del presidente Emmanuel Macron per il caso di Alexandre Benalla, il suo ex bodyguard e collaboratore indagato per le violenze contro due dimostranti il primo maggio.

Il raduno si è tenuto in Place de la Contrescarpe, proprio la piazza del Quartiere Latino dove il ventiseienne consulente per la sicurezza di Macron entrò in azione coperto da un casco della polizia, nonostante non sia un agente, nel giorno della Festa dei lavoratori.

I partecipanti hanno risposto ad un appello lanciato su Facebook, "Allons chercher Macron" ("Andiamo a prendere Macron"), che fa eco alla frase pronunciata tre giorni fa dallo stesso presidente. "Il solo e unico responsabile sono io. Sono io ad aver avuto fiducia in Alexandre Benalla. Se vogliono un responsabile, eccolo qui, davanti a voi, che vengano a prenderlo". Al raduno, identificato sui social con l'hashtag #AllonsChercherMacron ha partecipato anche la deputata della France Insoumise (sinistra radicale), Mathilde Panot "per dire no all'impunità".

