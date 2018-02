Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 18.20 17 febbraio 2018 - 18:20

In custodia cautelare dal 2 febbraio nella prigione di Fleury-Mérogis, in Francia, dopo la sua incriminazione per due stupri, Tariq Ramadan sarebbe stato ricoverato ieri in ospedale, secondo quanto riportato dal sito di Bfmtv.

Secondo un certificato, che l'emittente televisiva ha potuto consultare, redatto da un medico il 3 febbraio, Ramadan soffre di due gravi patologie, la sclerosi multipla e una malattia ancora sconosciuta. Entrambe richiedono un trattamento medico quotidiano e sono "incompatibili con la detenzione prolungata" secondo il professionista che ha redatto il certificato.

Giovedì Ramadan ha fatto appello contro la sua detenzione. L'appello è stato respinto ed è stato ordinato una nuova perizia medica per valutare la compatibilità del suo stato di salute con il carcere prima di poter decidere in una nuova udienza il 22 febbraio.

