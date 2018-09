Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 14.17 06 settembre 2018 - 14:17

Violenze sessuali, boom di denunce in Francia

"Il numero di violenze sessuali denunciate alle forze dell'ordine è aumentato del 23,1% dall'inizio dell'anno" in Francia: è quanto rivelato oggi dal ministro dell'Interno, Gérard Collomb, nei dati relativi al primo semestre 2018.

Per il responsabile governativo, il fenomeno è sicuramente legato all'affare Weinstein e al fatto che le vittime ormai non esitano a sporgere denuncia. Tra l'altro, Collomb ha annunciato il lancio, da ottobre, di una piattaforma Internet di segnalazione delle violenze sessiste e sessuali in modo che le vittime possano segnalarle più facilmente.

