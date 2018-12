Francia, boss della droga condannato a 22 anni

Lunga pena detentiva per il boss.

Uno dei più importanti trafficanti di droga europei è stato condannato oggi a 22 anni di carcere dal tribunale di Parigi. È stato riconosciuto colpevole di aver importato in Francia 1,3 tonnellate di cocaina pura dal Venezuela a bordo di un volo Air France nel 2013.

Secondo la sentenza, Robert Dawes e i suoi complici dovranno anche pagare una multa doganale combinata di 30 milioni di euro. I beni dell'uomo saranno confiscati. L'accusa aveva chiesto 25 anni di reclusione. La sentenza non è ancora definitiva.

La droga dal valore di mercato stimato all'epoca in 200 milioni di euro, era nascosta in più di 30 valigie ed è stata scoperta all'aeroporto internazionale Charles de Gaulle vicino a Parigi nel settembre 2013. Il britannico è stato catturato due anni dopo sulla Costa del Sol nel sud della Spagna ed estradato in Francia.

