Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 agosto 2018 8.04 05 agosto 2018 - 08:04

La Francia è stata costretta a chiudere temporaneamente quattro reattori nucleari a causa delle elevate temperature: lo ha reso noto la società Edf, secondo quanto riporta l'Independent.

È stato chiuso uno dei reattori dell'impianto di Fessenheim (est), il più vecchio del Paese, per evitare il surriscaldamento del vicino fiume. Inoltre, la Edf aveva già chiuso all'inizio della settimana, per lo stesso motivo, tre altri reattori vicini ai fiumi Reno e Rodano.

Per raffreddare i reattori gli impianti usano l'acqua dei fiumi che poi viene riversata nei fiumi stessi. Ma un surriscaldamento dell'acqua può provocare un'improvvisa moria dei pesci, come è successo in Germania questa settimana.

Neuer Inhalt Horizontal Line