Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 15.12 27 marzo 2018 - 15:12

L'ex leader e fondatore del Front National, Jean-Marie Le Pen, è stato condannato per aver nuovamente definito nell'aprile del 2015 le camere a gas naziste come un "dettaglio" della storia della Seconda guerra mondiale.

La condanna è stata confermata oggi alla corte di cassazione di Parigi. Le Pen, il cui ricorso è stato dunque respinto in via definitiva, dovrà pagare una multa di 30'000 euro. Già in passato, il vecchio patriarca dell'estrema destra francese era stato condannato per una simile dichiarazione.

