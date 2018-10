Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 ottobre 2018 21.01 29 ottobre 2018 - 21:01

Porti, aeroporti ed esercizi commerciali chiusi, navi all'ancora, voli cancellati: la Corsica è isolata e in allerta rossa mentre il sud della Francia è in allarme per il rischio alluvioni. Nel centro nevica già da ieri.

In serata, sulla Corsica i venti dovrebbero diventare ancora più violenti, e raggiungere i 150 km all'ora. Tutti e 4 gli aeroporti dell'isola sono chiusi, così come tutti gli esercizi commerciali e gli uffici pubblici, in seguito a una disposizione della prefettura. La città di Ajaccio, oggi pomeriggio semideserta, ha annunciato la chiusura degli asili fin da ieri.

