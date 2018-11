Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 novembre 2018 11.29 05 novembre 2018 - 11:29

Crollato un secondo edificio a Marsiglia. Una palazzina di tre piani, adiacente a quella già collassata intorno alle nove di questa mattina, è crollata a sua volta, e secondo i pompieri sul posto c'è anche un terzo edificio a rischio.

Secondo un'ipotesi dei media francesi, la pioggia degli ultimi giorni potrebbe aver reso più vulnerabili le strutture, già fatiscenti, del quartiere Noailles, nel cuore della città.

I due edifici crollati si trovavano rispettivamente al numero civico 63 e al numero civico 65 della rue d'Aubagne. Secondo i pompieri, c'è ora il rischio di crollo anche per il civico 67. Contrariamente a quanto evocato in precedenza i due palazzi crollati non erano di tre ma di 4-5 piani.

Il vicesindaco di Marsiglia, Julien Ruas, ha riferito che uno degli edifici era stato dichiarato pericolante da una "decina di giorni". In teoria, il palazzo non dovrebbe dunque essere abitato ma le ricerche continuano. Sul posto, tra i cumuli di detriti, è giunto anche il sindaco di Marsiglia, Jean-Paul Gaudin. Al momento il bilancio resta di due feriti lievi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano