Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 15.54 30 luglio 2018 - 15:54

Nuova evasione dalle carceri francesi. Due detenuti del penitenziario di Colmar, nell'est del Paese, sono evasi la scorsa notte dopo aver bucato il soffitto della loro cella e preso la fuga attraverso i tetti, da cui si sono poi calati con delle lenzuola annodate.

Ad accorgersi della fuga, questa mattina alle 6.30, è stata la guardia carceraria. I due uomini erano stati condannati per furto. A inizio pomeriggio, le ricerche erano ancora in corso. Secondo il giornale Républicain Lorrain, si tratterebbe di due fratelli sulla trentina originari dei Paesi dell'Est.

È invece di circa un mese fa un'altra spettacolare fuga, quella di Redoine Faid, rapinatore specializzato in assalti ai furgoni blindati, scappato in elicottero dal carcere di Reau, a sud-est di Parigi, con l'aiuto di almeno due complici. Da allora, nonostante sia stato individuato martedì scorso dall'occhio della videosorveglianza a Sarcelles, vicino Parigi, l'uomo più ricercato di Francia non è ancora stato fermato.

Neuer Inhalt Horizontal Line