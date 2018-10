Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 18.41 03 ottobre 2018 - 18:41

Redoine Faid, l'evaso appena catturato in Francia, si nascondeva sotto a un burqa per spostarsi indisturbato durante i suoi tre mesi di latitanza, dopo la fuga in elicottero dal carcere.

Redoine Faid, l'evaso catturato in Francia nella notte tra ieri e oggi si nascondeva sotto a un burqa per spostarsi in strada indisturbato durante i suoi tre mesi di latitanza, dopo la fuga in elicottero dal carcere.

Lo ha riferito questo pomeriggio dal procuratore di Parigi, François Molins, precisando che la "sorveglianza di una giovane donna residente a Créil - il comune dell'Oise dove è scattato l'arresto - l'ha vista caricare a bordo della sua auto una persona vestita col burqa il cui andamento poteva lasciare supporre che poteva trattarsi di un uomo".

Del resto, nell'appartamento in cui cui Faid si nascondeva insieme ad alcuni familiari e complici, sono stati ritrovati due burqa, delle parrucche, oltre che dei revolver carichi. Per la retata di questa notte, ha aggiunto Molins, sono stati mobilitati 120 agenti della polizia.

Neuer Inhalt Horizontal Line