Continuano anche oggi, ai blocchi stradali dei "gilet gialli" ancora operativi, gravi episodi di violenza.

A Saint-Quentin, a nord di Parigi, un automobilista bloccato dai manifestanti a una rotatoria prima dell'ingresso in città ha forzato lo sbarramento. Uno dei gilet gialli non ha avuto il tempo di scansarsi ed è stato trascinato per una quindicina di metri dall'automobile rimanendo gravemente ferito, soprattutto alla testa. È stato ricoverato in gravi condizioni.

Episodio simile a Void-Vacon, nell'est, vicino a Nancy, dove un automobilista handicappato, preso dal panico, ha travolto tre manifestanti, tutti ricoverati in ospedale ma in stato non grave.

