Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2018 21.19 23 novembre 2018 - 21:19

Alta tensione in Francia alla vigilia della manifestazione indetta dai gilet-gialli a Parigi. Un uomo con indosso la casacca-simbolo della protesta contro l'aumento delle tasse sul diesel voluto da Emmanuel Macron, si è asserragliato con una granata.

L'individuo si è chiuso nell'autolavaggio adiacente ad un centro commerciale di Angers, nell'ovest del Paese, dichiarando di essere in possesso di una granata e minacciando di farla esplodere se non fosse stato ricevuto dal presidente. Nella zona, subito presidiata dalle forze dell'ordine, sono giunti artificieri e teste di cuoio per una lunghissima trattativa mentre l'autore del gesto dichiarava di aver poi disinnescato la granata, rassicurando sui rischi del suo gesto.

Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha confermato che l'uomo, probabilmente già noto alle forze dell'ordine per traffico di droga, ha mostrato la "granata esplosiva" di cui era in possesso. Più prudente, il prefetto, Yves Gambert, che si è limitato a parlare di "un oggetto che assomiglia a una granata lacrimogena". In ogni caso sono stati evacuati, per motivi di sicurezza, tutti i civili e le vicine uscite dell'autostrada A87 sono state chiuse.

I gilet gialli, presenti nella zona, deplorano la folle azione di un singolo e prendono le distanze da quanto accaduto. Ma il clima è e resta teso: nella sesta giornata consecutiva di mobilitazioni, pacifiche in gran parte dei casi, sono stati in 5'174 a manifestare col blocco di strade e siti strategici. Numeri irrisori, rispetto ai 290'000 di sabato scorso, anche se tutti gli occhi sono puntati sulla manifestazione di domani a Parigi. La polizia è pronta a schierare 5'000 agenti tra poliziotti e gendarmi, in particolare, in luoghi simbolo del potere come l'Eliseo.

