Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2018 21.30 25 luglio 2018 - 21:30

Il presidente francese Emmanuel Macron si esprime per la prima volta davanti alla stampa sul caso dell'ex bodyguard indagato per violenze Alexandre Benalla: "Ha sbagliato", ha detto dinanzi alle telecamere, a Bagnères-de-Bigorr.

Il leader si è addossato tutte le responsabilità e ha aggiunto che, a suo avviso, la sanzione inflitta dall'Eliseo a Benalla era "proporzionata", ma spetta alla giustizia dire l'ultima parola.

"Ho detto ciò che avevo da dire - ha continuato Macron - ora è importante che la giustizia faccia il suo lavoro".

Ribadendo di essersi sentito "tradito" dal suo fidato ex bodyguard ventiseienne, il presidente si è tuttavia mostrato più clemente nei suoi confronti. Benalla? "Sono fiero di averlo assunto, era dedito, aveva un profilo diverso, ha fatto molte cose buone". E ha tagliato corto: "La Repubblica non è infallibile, tutti fanno degli errori", definendosi "un uomo responsabile". Quindi ha rivolto un appello alla "calma" perché, a suo parere, la vicenda non interessa "alla gente".

