Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 15.34 30 agosto 2018 - 15:34

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha proposto oggi a Helsinki, al termine della visita in Danimarca e Finlandia, di varare una forma di "solidarietà quasi automatica" fra Stati europei in materia di difesa.

Secondo la sua visione, il modello comporterebbe l'intervento se uno dei Paesi venisse attaccato. "La nostra volontà - ha detto Macron in conferenza stampa - è chiaramente che l'Europa assuma la sua autonomia strategica e rafforzi la sua solidarietà in materia di difesa". Per questo, il presidente francese propone "una solidarietà rafforzata quasi automatica, che farà sì che fra Stati membri d'accordo con la riforma, si possa avere una concreta solidarietà di intervento se uno Stato venisse attaccato".

Questo comporterà la "rifondazione" degli accordi europei, in particolare dell'articolo 47.2 del Trattato di Lisbona, che verte sulla mutua assistenza fra Stati e a cui la Francia ha fatto ricorso per la prima volta dopo gli attentati del 13 settembre 2015 a Parigi.

