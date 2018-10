Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2018 19.03 20 ottobre 2018 - 19:03

Radio France, che riunisce le radio pubbliche francesi, ha annunciato una denuncia contro il leader della sinistra radicale della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, per le frasi contro i giornalisti di France Info, emittente che trasmette 24 ore su 24.

I giornalisti della radio avevano mandato in onda un servizio sull'inchiesta che vede sotto accusa Melenchon per la gestione del finanziamento pubblico della campagna elettorale. Il servizio è stato definito da Melenchon "nuova campagna di affabulazione" per "iniziativa della radio di stato". Rivolto agli autori del servizio, Melenchon aveva parlato di "idioti" e "bugiardi".

Poi, il leader di France Insoumise, aveva minacciato i giornalisti in questione di denuncia per diffamazione: "vi metto tutti in guardia - aveva detto - tutti quelli che titolano sul fatto che abbiamo gonfiato le fatture si espongono a delle conseguenze. Perché noi ci difenderemo in modo implacabile, su ogni terreno, contro tutti. Non abbiamo paura di niente e di nessuno".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano