Questo contenuto è stato pubblicato il 4 dicembre 2018 11.07 04 dicembre 2018 - 11:07

Il primo ministro francese Edouard Philippe si appresta ad annunciare oggi una moratoria sull'aumento della tassa sui carburanti previsto per il primo gennaio, in modo da cercare di calmare la fronda dei gilet gialli.

A dichiararlo a Le Monde sono state fonti governative francesi.

La moratoria era una delle condizioni del movimento di protesta per avviare un dialogo, annunciato per oggi ma poi annullato per il rifiuto dei portavoce "moderati" di recarsi a palazzo Matignon dopo le minacce di morte ricevute da elementi più radicali.

La concessione dovrebbe essere annunciata in mattinata dal primo ministro Edouard Philippe insieme ad altre misure di pacificazione sociale. Ma uno dei portavoce dei gilet gialli, Benjamin Cauchy, ha già avvertito: "non basterà certo una moratoria ad addormentarci - ha detto ai microfoni di France Info - le nostre rivendicazioni sono molto più ampie. Vogliamo gli stati generali della fiscalità e la rivalutazione degli stipendi, oltre a un vero elettroshock politico sulla rappresentatività dei cittadini".

