Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2018 13.49 22 aprile 2018 - 13:49

Il sito del Mont-Saint-Michel "non presenta più alcun rischio": lo ha detto il prefetto della Manica, Jean-Marc Sabathé, annunciandone la riapertura per le ore 14, dopo la vasta operazione di polizia scattata questa mattina.

C'è probabilmente solo una lite dietro all'allarme che ha portato alla chiusura della nota località turistica . Sabathé, intervistato da France Bleu Contentin, ha detto che l'uomo ricercato per aver minacciato le forze dell'ordine "apparentemente voleva fare uno spettacolo di animazione in strada ma c'è stato un alterco con il gestore di un caffè sul posto. A quel punto ha proferito delle minacce contro le forze dell'ordine... Preciso che non ci sono stati colpi d'arma da fuoco né alcuna violenza".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.