Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 21.01 30 luglio 2018 - 21:01

La procura di Parigi ha aperto una seconda inchiesta per far luce sul caso di Alexandre Benalla, l'ex bodyguard e collaboratore del presidente francese Emmanuel Macron già indagato per le violenze in Place de la Contrescarpe il primo maggio a Parigi.

Questa seconda indagine riguarda, in particolare, gli altri possibili abusi perpetrati poche ore prima al Jardin des Plantes, rivelati lo scorso fine settimana da Libération, che di quell'episodio ha anche pubblicato un video sul suo sito internet.

Nei giorni scorsi, due giovani di 23 e 24 anni hanno sporto denuncia per violenze e usurpazione della funzione di poliziotto durante l'operazione al Jardin des Plantes, in cui si trovavano anche Benalla e il suo 'compare' impiegato della République En Marche Vincent Crase.

