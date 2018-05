Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 19.33 15 maggio 2018 - 19:33

"Un orrore", "un fallimento totale", "non gli assomiglia affatto": questi alcuni dei commenti che hanno invaso il web da quando, domenica, è stata diffusa una foto della statua di cera del presidente Emmanuel Macron, destinata ad entrare al museo Grévin di Parigi.

Tale è stata l'accoglienza, che lo stesso Grévin ha deciso di correre ai ripari. "La foto diffusa rende caricaturale il personaggio - spiega alla radio France Info il direttore del museo, Yves Delhommeau - non era completamente finita quando hanno fatto il servizio fotografico".

Ma Delhommeau riconosce che il Macron di cera "ha lo sguardo fisso", un'"espressione non proprio ideale", in particolare degli occhi. Al momento, "quello che sembra venuto molto bene è l'abito". Per il momento, dunque, è stata bocciata.

