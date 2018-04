Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 aprile 2018

Il Partito socialista francese si riunisce per la prima volta in congresso oggi ad Aubervilliers, nella banlieue di Parigi, dopo la storica doppia sconfitta alle presidenziali e alle politiche dell'anno scorso, da cui è uscito in frantumi.

A prendere le redini del partito ridotto a poco più del 6% e a una trentina di parlamentari, sarà il nuovo segretario, Olivier Faure.

Faure, 49 anni, 13/o segretario del PS francese, pronuncerà domani il discorso di chiusura. Il suo obiettivo dichiarato è quello di restituire un ruolo nello scacchiere politico al partito, che fino all'anno scorso governava il paese.

"Dobbiamo tornare ad essere, come numero di voti, il primo partito della sinistra al termine del ciclo elettorale 2019-2020-2021", ha detto Faure al giornale Liberation. Secondo lui, il PS ha perso ma "non è stato sostituito, né dai Républicains, che proseguono nella loro deriva verso la destra liberale, né dalla France Insoumise che resta un movimento di protesta".

