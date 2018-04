Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 aprile 2018 19.13 04 aprile 2018 - 19:13

Aprile caldissimo sul fronte degli scioperi in Francia. Al calendario serrato di scioperi dei treni - contro la riforma delle ferrovie - si aggiungono quelli di Air France, che ha già annunciato 7 giorni in tutto. In alcuni casi, gli scioperi si accavallano.

Denunciando negoziati inesistenti, i sindacati della compagnia aerea - che chiedono aumenti salariali in media del 6% - avevano aggiunto ai 4 giorni di sciopero già effettuati (22 febbraio, 23 e 30 marzo, 3 aprile), il 7, il 10 e l'11 di questo mese.

Oggi, dopo un nuovo tentativo di dialogo con la direzione andato a vuoto, hanno annunciato astensioni dal lavoro ulteriori per il 17 e 18 aprile, poi il 23 e 24. Le ultime tre date coincidono con giornate di sciopero già programmate dalla SNCF, le ferrovie.

