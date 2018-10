Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"Non soltanto un simbolo, anche qualcosa di concreto": così la sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, annuncia - in un'intervista a Le Journal du Dimanche - l'intenzione di aprire il municipio di Parigi a una cinquantina di senzatetto nel prossimo inverno.

"Di giorno e di notte", precisa, aggiungendo che sarà un provvedimento "permanente".

L'apertura dei locali del Comune fa parte di un piano di nuovi posti di accoglienza per le migliaia di clochard e SDF (senza domicilio fisso) che a Parigi, ogni anno, rischiano di morire ai primi freddi.

"Il Salone dei Conestabili e quello delle Tappezzerie - spiega la Hidalgo - al piano terra, saranno trasformati in accoglienza diurna, con servizio di pasti caldi e cure, ma anche in asilo per la notte, con letti, dormitori e sanitari... Questi vasti saloni, 750 metri quadri - aggiunge la sindaca - servivano da luoghi per esposizioni e ricevimenti. Un posto bellissimo. Una cinquantina di donne senzatetto vi saranno accolte. Quando la temperatura scende di molto, potranno essere fino a un centinaio. Sarà un provvedimento permanente e non solo un simbolo ma una cosa concreta. Il Comune di Parigi deve dare l'esempio, dimostrare che è possibile ospitare senzatetto ovunque, compresi i palazzi della Repubblica".

