Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 17.48 07 maggio 2018 - 17:48

Linea dura del governo francese sulla riforma ferroviaria. Dopo l'incontro di questa mattina con i sindacati in sciopero, il premier Edouard Philippe ha indicato che il testo di legge per l'apertura del settore alla concorrenza "fondamentalmente non cambierà".

Esso potrà tuttavia "essere ancora finalizzato", ha aggiunto il primo ministro francese.

In particolare, Philippe ha indicato che alcuni emendamenti potranno essere discussi prima del passaggio al Senato. Il braccio destro del presidente Emmanuel Macron incontrerà nuovamente i sindacati della compagnia ferroviaria Sncf il 24 e 25 maggio.

Neuer Inhalt Horizontal Line