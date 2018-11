Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 novembre 2018 13.25 10 novembre 2018 - 13:25

La first lady Melania Trump e Brigitte Macron, moglie del presidente francese

Anche Melania Trump ha raggiunto l'Eliseo, dove è stata accolta - nel cortile - da Brigitte Macron, in abito nero. Il colloquio fra Emmanuel Macron e Donald Trump si sta concludendo, al termine le due coppie presidenziali pranzeranno insieme all'Eliseo.

Nel pomeriggio, i Trump e i Macron si separeranno: il presidente americano si dirigerà nel nord della Francia per una visita al cimitero americano del Boi Belleau, mentre Macron si recherà vicino a Compiegne, sempre a nord della capitale, per incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel insieme alla quale ha in programma una cerimonia altamente simbolica nella radura di Rethondes, dove l'11 novembre 1918, nel vagone-ristorante di un treno, fu firmato l'armistizio che mise fine alla prima guerra mondiale con i suoi 18 milioni di morti.

L'Eliseo ha sottolineato che "è la prima volta dal 1945" che il presidente francese e il capo del governo tedesco si incontrano nella radura dell'Armistizio.

In serata, i Macron, Trump e Angela Merkel, insieme con altri leader europei, si ritroveranno al Museo d'Orsay di Parigi per una visita della mostra su Picasso e una cena nella "salle des fetes".

