11 aprile 2018

In un mercato valutario interessato da forti scossoni - il rublo russo e la lira turca sono sempre sotto pressione - l'euro insiste nella sua fase di rafforzamento sul franco e sale ai massimi da oltre tre anni: la moneta europea ha sfiorato oggi il corso di 1,19.

Stamani l'euro ha toccato un massimo a 1,1880, superando quindi il precedente picco di 1,1833 segnato il 15 gennaio, che rappresentava finora il punto più elevato dall'abolizione del cambio minimo da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) esattamente tre anni prima. Il corso si è poi stabilizzato nel pomeriggio intorno a 1,1860.

Stando agli analisti il buon andamento della valuta dell'Eurozona è legato alle dichiarazioni di diversi esponenti della Banca centrale europea, che si sono espressi in modo positivo sulla ripresa in corso. Non mancano anche coloro che fanno presagire una normalizzazione a tappe della politica monetaria oggi ultra espansiva.

