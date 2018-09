Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 settembre 2018 15.35 02 settembre 2018 - 15:35

Il funambolo Freddy Nock ce l'ha fatta a realizzare l'ennesimo record: per 25 ore consecutive è rimasto in movimento su una cosiddetta ruota della morte, la tipica costruzione rotante usata dagli acrobati nei circhi.

È sceso oggi pomeriggio, davanti alle centinaia di curiosi accorsi a Zofingen, nel canton Argovia.

Il 53enne ha camminato alternativamente all'interno e all'esterno della sua ruota di due metri di diametro, abbandonando la struttura solo tre volte, per pause di un paio di minuti in modo da poter urinare. Ha avuto come partner sulla seconda ruota - a turno - sei affiliati a una scuola di kung fu.

Alla performance ha partecipato a tratti anche Leo, uno dei figli dell'acrobata, che ha 6 anni: contrariamente al padre il bambino è stato però assicurato con una fune. Voleva partecipare alla cosa, ha detto Nock.

Una volta sceso dalla ruota - mentre dagli altoparlanti veniva diffuso il brano "Y.M.C.A." dei Village People, con il verso: "Young man, there's no need to feel down" - , Nock ha detto di percepire al contempo dolore e felicità.

"È stato l'ultimo record con la ruota", ha aggiunto in un'intervista pubblicata su internet dagli organizzatori dell'evento. L'acrobata ha migliorato il primato che già gli apparteneva e che era stato realizzato nel 2006, nell'ambito di una maratona benefica televisiva, insieme allo sportivo dell'estremo Joey Kelly.

Neuer Inhalt Horizontal Line