Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2018 12.28 26 luglio 2018 - 12:28

Un ragazzo di 15 anni è annegato ieri pomeriggio mentre faceva il bagno nel Reno in località Tössegg, nel comune zurighese di Freienstein-Teufen. La vittima è un giovane del Ghana che si trovava in vacanza in Svizzera.

Il ragazzo è scomparso nella corrente del fiume verso le 15:40, ha reso noto la polizia. È stata lanciata una vasta operazione di ricerca, alla quale hanno preso parte anche diverse imbarcazioni di privati.

Il corpo senza vita del giovane è stato infine ritrovato dai sommozzatori della polizia sul fondo del fiume a circa 200 metri dal luogo della scomparsa.

