Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2018 12.56 29 marzo 2018 - 12:56

L'Istituto nazionale di previdenza contro gli infortuni, SUVA, non intende aumentare la sorveglianza delle persone sospettate di voler frodare le assicurazioni.

Il suo presidente della direzione Felix Weber ha dichiarato in un'intervista a Le Temps che non vuole neppure ingaggiare detective supplementari. Il Parlamento ha di recente adottato una base legale precisa e dettagliata in materia.

"Manterremo il numero di osservazioni tra le dieci e le quindici all'anno", ha assicurato Weber, ricordando come l'aumento dei controlli abbia un costo.

