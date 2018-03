Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 19.42 27 marzo 2018 - 19:42

Alla marcia bianca prevista domani dalle organizzazioni ebraiche di Francia, a Parigi, in memoria di Mireille Knoll, il Front National non è stato invitato.

Tutti i rappresentanti dei partiti hanno annunciato la loro presenza al corteo silenzioso fra Place de la Nation e la casa dove abitava la Knoll, annunciato dopo l'assassinio dell'anziana superstite dell'Olocausto, uccisa venerdì nel suo appartamento.

La presidente del Front National, Marine Le Pen, invece non ci sarà: il Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia (Crif) non ne auspica la presenza: "Il Front National - ha detto il presidente Francis Kalifat - non è gradito".

