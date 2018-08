Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I frontalieri aumentano in Svizzera ma calano in Ticino.

I frontalieri aumentano in Svizzera ma calano in Ticino: a livello nazionale i lavoratori provenienti da oltre confine erano 317'372 nel secondo trimestre, in progressione dello 0,4% sia su base annua che in confronto ai primi tre mesi.

In Ticino vi è stata per contro una flessione - rispettivamente dello 0,7% e del 2,9% - a 63'494.

Stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST) la regione in cui i frontalieri sono più numerosi è quella del Lemano (119'043), seguita dalla Svizzera Nordoccidentale (70'234) e dal Ticino.

Il paese di provenienza più importante è la Francia (174'365), davanti a Italia (71'577), Germania (60'924) e Austria (8238). Il fenomeno è molto presente nei rami economici del terziario (210'416) e del secondario (104'969).

