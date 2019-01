Il botto ha mandato in frantumi anche decine di vetrine di commerci ed esercizi pubblici della zona. Il sinistro accade in una giornata molto tesa a Parigi: mobilitati oltre 5'000 per il nono sabato di protesta dei gilet gialli.

Esplosione nel cuore di Parigi 12 gennaio 2019 - 13:18 Due pompieri e due civili sono morti nell'esplosione di sabato mattina di una boulangerie nel centro di Parigi. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner. In precedenza, il procuratore della Repubblica, Remy Heitz, aveva parlato di dodici persone ricoverate in gravi condizioni: tra loro, 5 erano giudicate in pericolo di vita (3 civili e 2 vigili del fuoco). Tra i feriti gravi vi sarebbe anche un'italiana. Heitz aveva parlato anche di 24 persone ferite lievemente. Tra queste vi sarebbe anche un operatore italiano della trasmissione "Cartabianca". Il videomaker se la sarebbe cavata con una ferita sopra un occhio e sarebbe già stato giù medicato. Fuga di gas Secondo l’emittente France3, sarebbe dovuta ad una fuga di gas. Prima della deflagrazione, verificatasi verso le 9, nel nono "arrondissement" della capitale francese, nello stabile si era scatenato anche un principio d’incendio. Il botto ha mandato in frantumi anche decine di vetrine di commerci ed esercizi pubblici della zona. Il sinistro accade in una giornata molto tesa a Parigi: mobilitati oltre 5'000 per il nono sabato di protesta dei gilet gialli.