Questo contenuto è stato pubblicato il 30 settembre 2018 14.42 30 settembre 2018 - 14:42

Traffico ferroviario bloccato, ieri sera, dopo l'arrivo alla stazione di La Chaux-de-Fonds di un treno proveniente dalla Francia, dalla cui locomotiva fuoriusciva del fumo.

Secondo quanto è stato reso noto, poco prima che il treno entrasse in stazione si sarebbe udita un'esplosione, la cui causa rimane ignota. In un primo tempo si era parlato di un incendio a bordo, ma la notizia non è stata confermata.

Il traffico ferroviario è stato momentaneamente interrotto e cinque corse sono state soppresse, ma tutto è rientrato nella normalità ancora prima di mezzanotte, ha affermato il portavoce delle FFS Patrick Walser. Tutti i passeggeri del treno, circa un centinaio, sono stati fatti scendere e non vi sono stati feriti.

