Fundamenta Real Estate: esordio positivo in borsa

Quest'anno sono già una decina le società che sono sbarcate alla borsa svizzera SIX.

Esordio positivo alla borsa svizzera SIX per Fundamenta Real Estate, nonostante il contesto generale odierno non entusiasmante sul mercato.

Intorno a mezzogiorno i titoli della società immobiliare hanno toccato i 15,00 franchi, contro i 14,35 franchi della chiusura di ieri alla borsa bernese BX, dove avvenivano finora le quotazioni.

Ieri la società aveva comunicato che nell'ambito dell'annunciato aumento di capitale sono state emesse 5,9 milioni di nuove azioni, per una raccolta netta di 80 milioni di franchi. I titoli sono stati offerti a un prezzo di sottoscrizione di 14,50 franchi.

Fundamenta ha sede a Zugo ed è specializzata negli stabili abitativi nel segmento di prezzo medio situati nella Svizzera tedesca.

