24 settembre 2018

Barrick Gold acquista Randgold Resources per 6 miliardi di dollari: dalle nozze nasce un colosso dell'oro con una capitalizzazione di mercato da 18 miliardi.

L'intesa punta a riaccendere l'interesse nel settore, "scaricato" dagli investitori dopo anni di difficoltà, spese eccessive e rendimenti bassi. E arriva dopo un anno nero per l'industria e le due società: i prezzi dell'oro sono calati del 9% quest'anno a 1200 dollari l'oncia, appesantiti dal dollaro forte.

Barrick e Randgold hanno fatto molto peggio, con i loro titoli che hanno perso circa il 30%. La società che nasce dalle nozze sembra avere tutte le carte in regola per restituire al settore fiducia, mettendo insieme due dei protagonisti dell'industria dell'oro, da un lato John Thornton e dall'altro Mark Bristow.

Thornton è stato presidente di Goldman Sachs ed è alla guida della canadese Barrick dal 2014. Bristow è il combattivo sudafricano che ha fondato Randgold nel 1995. Due personaggi di calibro sui quali è concentrata l'attenzione degli analisti: il successo delle nozze dipende da come e quanto riusciranno a lavorare bene insieme.

Thornton sarà il presidente esecutivo della nuova società, mentre Bristow sarà l'amministratore delegato.

La nuova nata produrrà circa 6,5 milioni di once di oro l'anno, decisamente meno degli 8 milioni prodotti da Barrick dieci anni fa ma più dei 5,3 milioni dello scorso anno. E sarà quotata a Toronto e New York. '

'La nostra industria è stata criticata per aver puntato la sua attenzione sul breve termine, per una crescita non disciplinata e per rendimenti bassi sul capitale investito. La società che nascerà sarà diversa'' afferma Bristow, sottolineando che per centrare gli obiettivi di rendimenti solidi i vertici saranno pronti anche ad assumere ''decisioni difficili''.

