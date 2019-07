Nella prima metà dell'anno il numero di fusioni e acquisizioni con partecipazione svizzera è diminuito rispetto a 12 mesi prima, ma il volume delle transazioni è aumentato (+5,3%), secondo uno studio di KPMG pubblicato oggi.

Nel periodo in rassegna sono state effettuate 149 operazioni con partecipazione svizzera, per un volume complessivo di 82,1 miliardi di dollari USA (quasi altrettanti in franchi). Nella prima metà dello scorso anno le transazioni erano state 168, per un volume di 78 miliardi di dollari.

"Per il 2019, si prevede un numero crescente di transazioni multimiliardarie", scrive la società di consulenza e di revisione contabile. Il solo settore farmaceutico ha registrato nei primi sei mesi del 2019 circa 47,1 miliardi di fusioni e acquisizioni con partecipazione elvetica.

Tra queste operazioni la principale riguarda Novartis, che ha scorporato e trasformato la divisione Alcon in una società indipendente quotata in borsa. "Questa è stata la più grande transazione con la partecipazione svizzera nel primo semestre dell'anno", afferma KPMG. Il volume di questa esternalizzazione è stato pari a 26,9 miliardi di dollari.

Roche ha dal canto suo preso il controllo della società biotecnologica americana Spark Therapeutics per 4,3 miliardi di dollari. "L'acquisizione mette ulteriormente in evidenza il crescente interesse delle aziende farmaceutiche per le malattie rare", afferma KPMG.

Si è mantenuta forte anche l'attività degli investitori di private equity. EQT ha sborsato 10,1 miliardi di dollari per acquisire l'attività Skin Health di Nestlé. KPMG cita inoltre l'acquisizione da parte di Sunrise a febbraio dell'operatore via cavo UPC Svizzera per 6,3 miliardi di dollari. O ancora l'acquisizione della società di logistica Panalapina da parte della danese DSV (4,7 miliardi di dollari) nonché l'acquisto del produttore francese di malta Parex da parte del gruppo Sika (2,5 miliardi).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano