Questo contenuto è stato pubblicato il 30 novembre 2018 9.45 30 novembre 2018 - 09:45

Si indaga in tutte le direzioni per capire cosa sia accaduto al jet che avrebbe dovuto portare Angela Merkel a Buenos Aires per il G20, andato gravemente in panne.

Si indaga in tutte le direzioni per capire cosa sia accaduto al jet che avrebbe dovuto portare Angela Merkel a Buenos Aires per il G20, andato gravemente in panne ieri sera. L'Aeronautica militare tedesca esclude che vi sia un sabotaggio dietro al guasto.

La cancelliera ha dovuto lasciare il volo di Stato e pernottare a Bonn e arriverà in ritardo al vertice.

Il Konrad Adenauer aveva già avuto problemi in passato, ma i media speculano apertamente, in questo caso, anche sull'eventualità di un cyberattacco. Per l'Aeronautica militare tedesca però "non vi è alcun indizio di una pista criminale".

