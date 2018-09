Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 settembre 2018 11.22 15 settembre 2018 - 11:22

Proteste di fronte all'albergo in cui si riuniscono i ministri del G20.

I responsabili ministeriali del Commercio dei Paesi del G20 hanno rivolto un appello a "mantenere i mercati aperti, ad affrontare lo sviluppo economico e rivitalizzare il sistema internazionale del commercio".

Al termine di una riunione ieri a Mar del Plata, in Argentina, il ministro degli Esteri argentino Jorge Faurie ha sottolineato che l'incontro "è avvenuto in un momento critico del commercio internazionale".

L'obiettivo, ha aggiunto, "è stato quello di rafforzare la cooperazione, ricercare le condizioni per consolidare i benefici degli scambi commerciali, ed evidenziare soluzioni condivise per una crescita sostenibile in un contesto di mercati aperti".

Neuer Inhalt Horizontal Line