Questo contenuto è stato pubblicato il 1 dicembre 2018 21.52 01 dicembre 2018 - 21:52

Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto i bilaterali con l'omologo francese Emmanuel Macron e la cancelliera Angela Merkel, a margine del G20 di Buenos Aires.

Secondo quanto riferito dai media ufficiali cinesi, Xi ha invitato Macron a promuovere commercio e investimenti, oltre a un'azione congiunta pro multilateralismo e temi internazionali, dal global warming a riforma Wto e nucleare iraniano.

Macron, da parte sua, ha auspicato più comunicazioni su questioni internazionali e in settori quali energia nucleare, aviazione e turismo.

Con Merkel, recuperando l'incontro di ieri saltato per l'arrivo in ritardo della cancelliera, Xi ha detto che la Germania è partner importante della "Belt and Road" (la nuova Via della Seta). La cancelliera ha replicato di voler rafforzare i legami bilaterali e quelli tra UE e Cina.

Ieri il presidente cinese, tra i vari appuntamenti, ha avuto un trilaterale col premier indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin, e un faccia a faccia col principe saudita Mohammed bin Salman, alla prima grande uscita pubblica dopo l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

