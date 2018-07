Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I ministri dell'agricoltura del G20 hanno manifestato oggi a Buenos Aires la loro "preoccupazione" per "il crescente uso di misure protezioniste con tariffarie discordanti con le norme della Wto", l'Organizzazione mondiale del commercio.

Nella dichiarazione finale pubblicata al termine di due giorni di lavori, i ministri hanno riconosciuto "il ruolo importante della Wto" e anche di "un sistema commerciale multilaterale aperto e trasparente basato su regole stabilite dai membri della Wto per raggiungere gli obiettivi di un futuro alimentare, della creazione di occupazione, dello sradicamento di fame e povertà, e di una crescita economica inclusiva".

Nella conferenza stampa finale della troika del "G20 Agricoltura", la ministra federale tedesca per l'alimentazione e l'agricoltura Julia Klöckner, in relazione alle recenti tensioni commerciali, ha sostenuto che "il protezionismo non è il cammino da seguire. Non può dare risposte alle sfide del mondo d'oggi. Il commercio è invece una forma per proteggere la pace".

