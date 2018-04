Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Guardia di finanza di Gaggiolo (Varese) ha sequestrato 50,4 chili di marijuana e circa 5 litri di olio di canapa, nonché macchinari agricoli nuovi ancora imballati del valore di oltre 10'000 euro (circa 11'820 franchi).

A tentare di introdurre illegalmente in Italia la marijuana e il resto è stato un cittadino della Repubblica Ceca che, in piena notte, alla guida di un furgone, ha attraversato il valico di Clivio San Pietro.

Il conducente, che viaggiava in compagnia di un cittadino svizzero, si è immediatamente dichiarato proprietario della merce e del furgone stesso, senza però aggiungere altro sulla provenienza o la destinazione del carico. Il furgone e la merce sono stati sequestrati, mentre i due uomini sono stati denunciati per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e all'Agenzia delle dogane in applicazione delle violazioni in materia di contrabbando.

