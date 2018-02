Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 18.52 20 febbraio 2018 - 18:52

Prestigioso riconoscimento per la galleria di base del San Gottardo

La galleria di base del San Gottardo ha vinto l'European Railway Award 2018.

Il più importante premio europeo in ambito ferroviario, dotato di 10'000 euro, è stato assegnato questa sera a Bruxelles al capo progetto FFS Peter Jedelhauser e a Renzo Simoni (ex CEO AlpTransit San Gottardo SA), in rappresentanza di tutte le persone coinvolte nella costruzione e nella messa in servizio del tunnel ferroviario più lungo al mondo.

Con il premio, conferito dalla Comunità Europea delle Ferrovie e delle Società d'infrastruttura (CER) e dall'Associazione dell'Industria Ferroviaria Europea (UNIFE), la giuria ha voluto rendere omaggio alla galleria ubicata nel cuore del Continente che permette di trasportare merci e viaggiatori in modo più rapido e affidabile sul più importante asse per il traffico merci, il corridoio Reno-Alpi, si legge in un comunicato odierno delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

La giuria ha giustificato la sua scelta con il ruolo essenziale che la Galleria di base del San Gottardo (GbG) - lunga 57 chilometri - svolge per il traffico merci transalpino europeo in materia di politica dei trasporti.

"In Svizzera c'è un chiaro riconoscimento da parte dell'opinione pubblica e della politica della necessità di spostare il traffico merci dalla strada alla rotaia. La GbG è parte di questo piano ed è preziosa per i cittadini europei", ha sottolineato il direttore esecutivo della CER, Libor Lochman.

"La galleria ferroviaria più lunga al mondo - ha detto da parte sua Philippe Citroën, direttore generale dell'UNIFE - non è solo un esempio della straordinaria tecnica ingegneristica europea. Superando ostacoli geografici e infrastrutturali, il tunnel ci mostra come il traffico ferroviario possa assumere un ruolo decisivo per un'economia europea efficiente ed ecologica".

Renzo Simoni, citato nella nota, ha spiegato l'eccezionale importanza in termini di politica dei trasporti della GbG per il corridoio Reno-Alpi, ponendo soprattutto l'accento sul fatto che la GbG è "la prima ferrovia di pianura transalpina per il traffico merci". "Il punto più alto è situato ad appena 550 metri sul livello del mare", ha evidenziato.

Il tunnel di base del San Gottardo è stato ufficialmente aperto il primo giugno 2016 - dopo 17 anni di lavori di costruzione - con una grande festa in presenza di numerose personalità svizzere e straniere. La galleria viene attraversata dai treni passeggeri secondo l'orario FFS dall'11 dicembre 2016, dopo essere stata aperta al traffico merci già dal 5 settembre dello stesso anno.

L'European Railway Award è un riconoscimento che viene conferito annualmente dal 2007. Con questo premio la CER e UNIFE celebrano gli straordinari progressi economici ed ecologici in ambito ferroviario. Tra i vincitori delle edizioni passate figurano l'ex commissario europeo per i trasporti Karel van Miert (2007) e l'ex presidente del governo spagnolo Felipe Gonzalez (2010).

Finora erano stati premiati altri due cittadini svizzeri: l'ex consigliere federale Moritz Leuenberger (2009) e l'ex CEO delle FFS Benedikt Weibel (2013).

