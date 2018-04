Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 aprile 2018 8.57 08 aprile 2018 - 08:57

La galleria autostradale del San Gottardo è rimasta chiusa per oltre un'ora la notte scorsa a causa di un incidente: una vettura che circolava in direzione sud, in territorio ticinese, ha urtato una delle pareti, fa sapere la polizia cantonale.

La galleria è stata bloccata attorno alle 03.45. Non si hanno particolari dell'incidente.

