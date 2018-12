GAM: ristrutturazione, taglio del 10% degli impieghi

Soppressione di posti di lavoro presso GAM, gestore patrimoniale zurighese presente anche sulla piazza di Lugano. L'azienda ha annunciato stamane un programma di ristrutturazione completo che prevede un taglio di circa il 10% degli impieghi nel 2019.

Negli ultimi mesi il gestore patrimoniale è stato confrontato a un forte deflusso di capitali dopo aver comunicato a fine luglio la sospensione di un direttore responsabile di investimenti miliardari: grazie alle segnalazioni di un collega erano emerse irregolarità nella gestione dei rischi e nella documentazione dei fondi.

La notizia aveva provocato il disimpegno in massa da parte degli investitori. In agosto GAM aveva quindi dapprima sospeso le negoziazioni dei fondi in questione, poi aveva proceduto alla loro liquidazione.

