Alti e bassi per il settore alberghiero e della ristorazione svizzero nel 2018. La frequentazione nei ristoranti e negli hotel è aumentata, sono stati creati nuovi posti di lavoro, ma i clienti spendono di meno e il fatturato è in diminuzione.

Lo scorso anno, i clienti hanno speso 22,917 miliardi di franchi nel settore, in diminuzione del 3% rispetto allo scorso anno, indica in una nota odierna GastroSuisse.

In aumento per contro il numero di ospiti nella ristorazione (+2,4%) e di pernottamenti (+3,8%), che ha raggiunto un livello record con 38,8 milioni. Il fatturato dei pernottamenti è però in negativo (-0,1%), avverte l'organizzazione nazionale dei ristoratori e degli albergatori, sottolineando che il calo si registra da ormai diversi anni.

Beneficiare della cucina fatta in casa

Il settore intende tuttavia beneficiare delle tendenze attuali, ad esempio il crescente interesse dei clienti verso alimenti regionali fatti in casa e prodotti artigianalmente. "La cucina fatta in casa è per molti consumatori un criterio rilevante nella scelta di un ristorante", sostiene il direttore di GastroSuisse, Daniel Borner, citato nel comunicato.

In un sondaggio realizzato dall'organizzazione, gli intervistati hanno inoltre indicato di essere disposti a pagare un prezzo più elevato per prodotti fatti in casa.

I ristoranti che offrono prodotti tradizionali attualmente registrano una quota di mercato superiore al 50%, mentre raggiungono il 20% i fast-food, in forte crescita rispetto al 2018.

Il settore alberghiero e della ristorazione impiega oltre 260'000 persone e forma circa 8'000 apprendisti in circa 29'000 aziende. Nello scorso anno sono stati creati circa 10'000 nuovi posti di lavoro (tempo parziale compreso), precisa GastroSuisse.

