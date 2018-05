Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 16.44 11 maggio 2018 - 16:44

Almeno 36 feriti, di cui quattro gravi, in nuovi scontri israelo-palestinesi oggi al confine della striscia di Gaza.

Un morto e almeno 36 palestinesi feriti sono il bilancio di nuovi incidenti avvenuti oggi lungo la linea di confine tra la striscia di Gaza ed Israele.

Secondo l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche della Striscia, un manifestante palestinese è stato ucciso.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, quattro dei feriti sono in condizioni gravi; fra questi un minorenne colpito alla testa. Un giornalista è stato ferito in modo non grave ad una gamba.

Neuer Inhalt Horizontal Line