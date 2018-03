Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

31 marzo 2018

Diciassette palestinesi sono morti ieri nella Striscia di Gaza durante gli scontri avvenuti con l'esercito israeliano nel primo giorno della 'Grande Marcia del Ritorno' voluta da Hamas. Oltre 1'200 i feriti.

Lo afferma Riyad Mansour, rappresentante permanente palestinese all'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), secondo cui tra le vittime ci sarebbero anche ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Le azioni dell'esercito israeliano, dice Mansour, sono "un enorme massacro della nostra gente".

Il presidente palestinese Abu Mazen ha dichiarato per oggi un "giorno di lutto nazionale". Martiri - ha detto citato dalla Wafa - in difesa dei loro legittimi diritti nella creazione di uno Stato palestinese indipendente con capitale Gerusalemme Est, e in difesa dei luoghi sacri islamici e cristiani" e "il loro diritto di tornare alle loro case e alla loro terra dalla quale sono stati espulsi".

Gli scontri con l'esercito israeliano si sono verificati lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Israele ha parlato di 17 mila manifestanti che hanno lanciato bombe incendiarie e sassi.

Il Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha chiesto a tutti moderazione e un'indagine indipendente su quanto accaduto.

