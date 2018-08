Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 12.01 24 agosto 2018 - 12:01

Il Comitato per la "Marcia del Ritorno" ha confermato per oggi la manifestazione che si svolgerà presso cinque punti lungo la barriera difensiva tra Gaza ed Israele. Lo riferiscono i media palestinesi.

In un comunicato apparso sul sito di Hamas, il portavoce Hazem Qassem ha ribadito l'appoggio alla "Marcia" sottolineando che questa mostra "la determinazione delle masse del nostro popolo per raggiungere gli obiettivi" prefissi: "in primo luogo rompere l'assedio" alla Striscia.

La dimostrazione - la 22/a da marzo scorso - è stata confermata nonostante da settimane ci siano informazioni su negoziati indiretti tra Hamas e Israele, mediati da Egitto ed ONU, per arrivare ad una tregua di lunga durata.

Le Marce del Ritorno sono state occasione di violenti scontri tra manifestati palestinesi ed esercito israeliano nelle ultime settimane, con alcuni morti e centinaia di feriti.

