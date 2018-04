Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"La violenza contro i civili potrebbe costituire dei crimini in base allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, così come l'utilizzo della presenza di civili per mascherare attività militari".

Lo ha detto il procuratore della Corte de L'Aja Fatou Bensouda a proposito della situazione tra Israele e Hamas a Gaza.

Bensouda esprime "grave preoccupazione" per il deteriorarsi della situazione e ricorda che la situazione in Palestina è "sotto esame preliminare da parte del mio ufficio".

"Un esame preliminare non è un'indagine", ha aggiunto il procuratore, sottolineando tuttavia che "qualsiasi nuovo presunto crimine commesso nel contesto della situazione in Palestina può essere soggetto al controllo del mio ufficio. Questo vale per gli eventi delle settimane passate e per qualsiasi incidente futuro".

"Il mio ufficio - ha proseguito Bensouda - continuerà a seguire da vicino la situazione e registrerà ogni incitamento o ricorso all'uso illegale della forza. Esorto tutti quelli coinvolti ad astenersi dal peggiorare ulteriormente questa tragica situazione".

