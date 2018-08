Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 agosto 2018 19.30 10 agosto 2018 - 19:30

Sono stati ad ora 9000 i palestinesi che hanno dimostrato in cinque punti lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico.

Lo ha indicato l'esercito israeliano aggiungendo che, in risposta "ai violenti tumulti", è stata "colpita una postazione di Hamas" nel nord della Striscia.

Il portavoce militare ha spiegato che i manifestanti "hanno bruciato gomme vicino alla barriera, tirato pietre e ordigni esplosivi ai soldati e alla barriera stessa". L'esercito - ha continuato - ha risposto "con mezzi di dispersione di tumulti e ha agito in accordo con le procedure standard operative".

Secondo la stessa fonte, "sono stati individuati un certo numero di casi di infiltrazione" in territorio ebraico "in cui sospetti sono poi rientrati all'interno della Striscia". Il portavoce ha anche detto che nel nord della Striscia è stata lanciata una granata contro i soldati e che non ci sono stati feriti tra i militari.

Neuer Inhalt Horizontal Line