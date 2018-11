Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2018 17.23 23 novembre 2018 - 17:23

Quattordici palestinesi sono rimasti feriti oggi dal fuoco di militari israeliani nel corso di incidenti verificatisi al confine fra Gaza ed Israele, secondo quanto aggiornano fonti mediche locali.

Le manifestazioni si sono svolte al termine delle preghiere nelle moschee, nel contesto della cosiddetta Marcia del Ritorno indetta da Hamas per spezzare il blocco alla Striscia.

Secondo il portavoce militare israeliano, diecimila ''facinorosi'' si sono radunati in cinque punti attrito lungo il confine da dove hanno scagliato verso le postazioni israeliane pietre, bottiglie incendiarie ed ordigni esplosivi improvvisati.

Finora, aggiornano fonti locali, la situazione non è tuttavia uscita di controllo. Sul confine sono giunti anche osservatori dell'intelligence egiziana per verificare il rispetto di tacite intese fra Hamas ed Israele per un cessate il fuoco dopo i violenti combattimenti di dieci giorni fa. Nei giorni scorsi una delegazione ad alto livello di Hamas è giunta al Cairo per esaminare quelle intese nonché nuove idee egiziane per una riconciliazione fra Hamas ed al-Fatah.

